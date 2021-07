MaterialX | Wirtschaft

Die Academy Software Foundation gibt bekannt: Material X wurde seitens des Technical Advisory Councils als siebtes Projekt akzeptiert, welches von der Foundation repräsentiert wird.

Jonathan Stone, Lead Developer von MaterialX, sagt dazu: “Mit der Integration in die Academy Software Foundation rückt MaterialX näher an Standards wie OpenColorIO und Open Shading Language.“ Auch David Morin, Executive Director der Academy Software Foundation, meldet sich zur jüngsten Entwicklung: „MaterialX ist eine wichtige Technologie. Nicht zuletzt, da sie eine kritische Sollbruchstelle angeht: den reibungslosen Transfer zwischen Look Development Informationen und verschiedenen Apps und Renderern. MaterialX befriedigt das Bedürfnis nach einem gemeinsamen Standard.“

MaterialX wurde 2012 bei Lucasfilm entwickelt, hat sich seither – aber spätestens seit der Produktion von Star Wars: Das Erwachen der Macht – als ILMs wichtigstes Format in Sachen Material Description entwickelt. Als Open Source wurde MaterialX 2017 veröffentlicht. Zur fortlaufenden Entwicklung trugen namhafte Firmen bei, darunter: Sony Pictures Imageworks, Pixar, Autodesk, Adobe und SideFX. Seitdem wird MaterialX in solchen Anwendungen verwendet, die branchenweit genutzt werden, etwa: Maya, 3ds Max, Substance Designer, Arnold, Renderman, Autodesk Standard Surface oder Universal Scene Description. Die Academy Software Foundation wird MaterialX weiterentwickelt – mit Unterstützung bekannter Branchengrößen (Lucasfilm, Pixar, Sony, etc.).

Weitere Infos: Alles Weitere entnehmt ihr der offiziellen Pressemeldung.