Creative Jam | Wettbewerb

My.Games und Hustle Castle loben ihn aus: den Creative Jam. Der Wettbewerb richtet sich an den Bereich Ads for Games, also solche werblichen Maßnahmen, die Videospiele ins Rampenlicht stellen.

Für den Jam werden solche Beträge gesucht, die das Mobile Game Hustle Castle bewerben. Alle, die über Grundlagen in Sachen Animation verfügen, sind dazu eingeladen, ihre Beiträge einzusenden. Gewinnern winkt ein Preisgeld in Höhe von jeweils 6.500 US-Dollar. Am Wichtigsten ist: Eure Game Ad soll für User den idealen Anreiz dazu bieten, die Werbung anzuklicken – und anschließend Hustle Castle zu spielen.

Weitere Infos: Einsendungen sind ab sofort erwünscht. Einsendeschluss ist der 30ten September 2021. Alle weiteren Informationen zum Creative Jam besorgt ihr euch hier.