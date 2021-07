Modeler 2021 | Release

Für Houdini: Direct Modeling in prozeduralen Environments!

Alexey Vanzhula veröffentlicht die neueste Version seines Toolkits Modeler für Houdini. Interessant ist Modeler für alle, die Direct Modeling in Houdinis prozeduraler Environment betreiben.

Modeler gestattet Usern Zugriff auf standardmäßige Houdini- aber auch erweiterte Modeler-Features. Außerdem wurde das User-Interface für die Nutzung auf Tablet-Geräten optimiert. Daneben gibt es eine neue Viewport-Toolbar, mit der sich verschiedene Tools anzeigen und auswählen lassen. Zu den weiteren Neuerungen gehören: Mittels Lazy Selection lassen sich Objekte schneller ansteuern; Symmterie (orig. engl.: Symmetry) lässt sich jetzt von der Viewport-Toolbar auswählen; und mit PolyPen lassen sich ab sofort Topologien verändern.

Weitere Infos: Das Toolkit ist für 100 US-Dollar auf Gumroad erhältlich. Die Trilogie an Release-Videos unten zeigt euch, wie sich Modeler über die Jahre weiterentwickelt hat. Auf Modeler’s Official Channel gibt es einige, interessante Handreichungen in Tutorial-Form.

Modeler 2021 for Houdini



Modeler 2020.1 for Houdini



Modeler 2020.5 for Houdini 18.0 and 18.5