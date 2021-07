Renderer-Vergleich | Software

Race of the Rendering-Engines: Für Blender Guru gehen die wichtigsten Renderer ins Rennen.

In diesem Fünfzehnminüter stellt sich Andrew Price (aka Blender Guru) der Herkules-Aufgabe, die verschiedenen Renderer miteinander zu vergleichen. Andrew lässt gegeneinander antreten: Cycles, Vray, Redshift, Luxcore, Arnold, Corona, Octane, E-Cycles und Cycles X. Zusätzlich hat Andrew die Ergebnisse seines Rendering-Vergleichs in einem übersichtlichen Google Spreadsheet zusammengetragen. Wenn ihr also wissen wollt, welcher Renderer in Andrew Prices Mammut-Vergleich den Millimeter-Sieg hinlegen konnte, solltet ihr das Video gleich hier unten klicken.

The fastest render engine is…