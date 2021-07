Sketchfab | Wirtschaft

Epic Games übernimmt Sketchfab. Die beiden Firmen wollen jetzt 3D-, AR- & VR-Content für User zugänglicher machen. Die Zusammenarbeit startete bereits zu Jahresbeginn, als sich Sketchfab erfolgreich für einen Epic MegaGrant qualifizierte.

In Epic Games Ankündigung zur Übernahme heißt es: “Sketchfab wird weiterhin als unabhängige Marke fortbestehen, jedoch gleichzeitig mit dem Team von Unreal Engine zusammenarbeiten.“ Außerdem, so heißt es in derselben Ankündigung, sollen die Preise auf Sketchfab um 12 Prozent reduziert werden. Doch damit nicht genug: Auch die Sketchfab-Plus-Mitgliedschaft ist ab sofort kostenfrei, was für User mit mehr Uploads und mehr Dateigröße einhergeht. Zudem sind mit der Plus-Mitgliedschaft ab sofort monatlich 50 Uploads möglich, anstatt nur 30, wie bisher. Und zuletzt: Sketchfab beendet die Business-Mitgliedschaft, legt deren Leistungen auf seine Enterprise Level Features um – ohne zusätzlich anfallende Kosten.

Was ist Sketchfab? Sketchfab wurde vor fast einer Dekade gegründet, ist eine Plattform, auf der Artists 3D-Content kaufen und verkaufen können. Sketchfabs Community umfasst um die fünf Millionen User. Die Datenbank von Sketchfab umfasst aktuell an die vier Millionen 3D-Assets.

Weitere Infos: Mehr erfahrt ihr entweder in Epic Games oder Sketchfabs dazugehörigen Pressemitteilungen.