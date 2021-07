Blackmagic | Triple Release

Release-Alert!

Blackmagic haut eine tolle Trilogie an Hardware-Teilen raus: HyperDeck Studio, Studio Cameras 4K und Web Presenter 4K. Die vielleicht beste Hardware-Trilogie, seit es Blackmagic gibt? Aber lest selbst…

HyperDeck Studio

Blackmagic erweitert seine Produktfamilie um das HyperDeck Studio um vier Modelle: HyperDeck Studio HD Mini, HyperDeck Studio HD Plus, HyperDeck Studio HD Pro und HyperDeck Studio 4K Pro.

Die neuen Aufnahmegeräte der HyperDeck Studios erlauben hochwertige Übertragungen mit H.264, Apple ProRes und DNx-Video-Dateien auf SD-Karten oder SSD-Medien, aber auch PCM oder ACC-Audio. Zudem unterstützen alle Modelle SD-Karten und UHS-II-Karten. Die Pro-Modelle bieten sogar speziellen SSD-Support an. Die 4K-Modelle offerieren jetzt auch Support für H.265-Dateien. Fürs ISO-Recording wurden übrigens extra gesonderte Timecode- und Referenz-Generatoren verbaut, damit mehrere Units synchronisiert werden können. Alle HyperDeck-Studio-Modelle sind mit Dual-Media-Slots ausgestattet. Praktisch: Wenn der Ladeplatz einer eine Karte voll ist, wechselt das Recording automatisch auf die zweite Karte.

Zu HyperDeck Studio gibt es vier unterschiedliche Modelle:

HD Mini: nimmt auf und spielt ab: H.264, ProRes oder DNxHD-Dateien auf SD-Karten, UHS – II-Karten oder externe USB-Disks in SD- und HD-Formaten mit bis zu 1080p6.

HD Plus: hat bessere Transport-Controls, einen Front-Panel-Headphone and Lautsprecher, 6G – SDI mit Fill und Key Out, SDI-Monitoring und nimmt H.264 mit bis zu 1080p60 auf, oder auch ProRes und DNxHD mit bis zu 2160p30.

HD Pro: ist, mit einigen Ausnahmen, mit den HD-Plus-Modellen identisch. Denn zusätzlich verfügt die HD Pro über 2-SSD-Steckplätze und eine maschinell bearbeitete Metall-Suchscheibe mit Kupplung. Die 4K-Pro-Modelle nehmen in H.264, H.265, ProRes oder DNx in SD, HD und Ultra HD mit bis zu 2160p6 auf.

Die Modell-übergreifende Feature-Palette der HyperDeck-Studio-Reihe:

Eingebautes Farb-LCD mit Deck Status;

Dual-Media-Card-Slots für Nonstop-Recording;

Nimmt standardmäßige H.264/5-, ProRes- and DNx-Dateien auf;

Ihr habt die Wahl zwischen 3G-SDI-, 6G-SDI- oder 12G-SDI-Modellen;

USB in Anmutung einer Webcam, mitsamt Unterstützung für Video-Software;

Fortgeschrittener HDR-Support bei Recorded Files;

Mehrkanalsystem fürs Digital Audio;

Eingebauter Timecode and Sync-Generatoren fürs ISO-Recording;

Unterstützung für gängige Editing- and VFX-Software;

Angesichts dieser Latte an Features kippt euch die Kinnlade runter? Dann kann es beim Einrenken von Kieferknochen helfen, sich die HyperDeck-Studio-Reihe bei weltweiten Blackmagic-Vertriebspartnern ab 495 US-Dollar zu besorgen.

Studio Cameras 4K

Eine weitere Ankündigung von Blackmagic: die neuen Studio-Kameras für Live-Produktionen.

Die Kameras begeistern mit solchen Features wie kohlefaserverstärktem Polycarbonat und integriertem 7-Zoll-Viewfinder. Laut Blackmagic sind die Kameras durch diese Art der Verarbeitung sehr leicht, weswegen sie sich mit Leichtigkeit transportieren lassen. Laut Blackmagic verfügen die Studio Cameras über dieselben Features wie große Studio-Kameras, trumpfen darüber hinaus mit einem kompakt-transportablem Design auf. Zudem ist es, so Blackmagic, den Studio-Kameras möglich, auch unter unvorteilhaften Lichtbedingungen einen hochwertig-cineastischen Look kreieren – dank Dynamic Range und Color Science und einer ISO von bis zu 25.600.

Einige der Kernfeatures der Studio Cameras 4K sind:

Speziell auf die Gegebenheiten von Live-Produktionen zugeschnitten;

Gehäuse aus kohlefaserverstärktem Polycarbonat;

Eine ISO von bis zu 25.600 ISO;

Nativer 4K-Sensor mit einem Dynamikumfang von 13 Stopps;

Kompatibilität mit vielen gängigen MFT-Linsen;

Sieben-Zoll-Viewfinder;

12G – SDI, HDMI, 10G Ethernet-Verbindungen;

10G Ethernet erlaubt einen SMPTE-Fiber-Style-Workflow;

Mit USB-C-Port kann direct auf externe Disks aufgenommen werden;

Hochwertiges Blackmagic-RAW-Recording;

Eingebaute Stereo-Mikrophone mit weitem Abstand zueinander;

Professionelle Mini-XLR-Inputs mit 48-Volt-Phantom-Power;

Stativhalterung für einen schnellen Aufbau;

Stromversorgung über 12V- oder Ethernet-Anschluss;

Blackmagic Studio Converter erlaubt es, alle Verbindungen via Ethernet herzustellen.

Überzeugt? Die Studio-Kameras sind ab sofort bei Vertriebspartnern weltweit ab 1.295 US-Dollar erhältlich.

Web Presenter 4K

Drei Dinge sind die besten Dinge? Wenn es um die aktuellen Blackmagic-Bekanntgabe geht, dann schon, denn neben HyperDeck Studio und Studio Cameras 4K gesellen sich: Blackmagics Web Prenster! Die Teile verfügen über ein Upgrade für ihre Ultra-HD-Resolution-H.264 -Encoder für Live-Streaming im nativen Ultra-HD. Die neuen Web Presenter stecken in einer kompakten Bauart, sind mit einem 12G-SDI-Input mit Down-Converter ausgestattet, womit User wählen können, ob sie in 1080p HD oder 2160p Ultra HD streamen wollen. Außerdem simulieren die neuen Modelle, erstmal an eine Computer angestöpselt, eine USB-Webcam. Die USB-Webcam-Features unterstützten Auflösungen von 1080p HD oder 2160p Ultra HD. Das Grundlegende: Dieser Web Presenter ist, so Blackmagic, eine allumfassende Streaming-Lösung, die mit der nötigen Hardware ausgestattet ist, um Streamings über Ethernet auf YouTube, Facebook, Twitter und Co. zu ermöglichen. Daneben will (und kann?) der Web Presenter mit einem technischen Monitoring-Output begeistern. Dieser beinhaltet Video, Audio-Meters, Trend Graphs und technische Daten zu SDI.

Zu den heißesten Features Web Presenters von Blackmagic gehören:

Allumfassende Streaming-Lösung für YouTube, Facebook, Twitter und Co.;

Unterstützt Streaming über Ethernet und gekoppelte Telefone über USB;

Verbauter Hardware-H.264-Encoder;

Verbindet sich mit 5G- oder 4G-Telefonen für mobiles Remote-Streaming;

USB sieht wie eine Webcam aus, verfügt Support für Video-Sofwares;

Monitoring-Output umfasst Meters, Trend Graphs und technische SDI-Daten;

Inklusive Web Presenter Utility Software für Mac und Windows;

12G-SDI-Eingang mit Abwärtskonvertierung für jede HD- oder Ultra-HD-Quelle;

Stromversorgung sowohl über AC- als auch DC-Anschlüsse.

Das Posaunen dieser Feature-Fanfaren schmeichelt euch die Ohrmuscheln? Dann aufgehorcht: Die Blackmagic Web Presenter 4K sind ab sofort bei Vertriebspartnern weltweit ab 695 US-Dollar erhältlich.

Weitere Infos: Im nachstehenden Video setzt euch Blackmagic seine aktuelle Hardware-Trilogie auseinander. Das Video beginnt ab Minute 26:56. Ab Minute 01:07:07 wird die Studio Kamera 4K Pro besprochen, ab Minute 01:38:15 die Studio Kamera 4k Plus.

Live Production and Broadcast Update!