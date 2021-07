Marmoset Toolbag 4 | Tutorial

In diesem Einstünder zeigt euch 3D Scan Store wie ihrer einen Kopf in Marmoset Toolbag 4 rendert. Laut 3D Scan Store lernt ihr in dem Tutorial alles, was ihr über ZBrush-Export, Lighting Setup, Shader Setup, Spec- und Roughness-Maps – aber auch Eye-Shading und Texture-Setup – schon immer wissen wolltet, aber nicht in Googles Suchmaske einzutippen wagtet. Oder so ähnlich…

Das Tutorial findet ihr bei 3D Scan Store – oder gleich hier unten. Und damit ihr nicht kopflos ins Tutorial startet: Hier gibt es das kostenlose 3D Head Model. Street Fighter, Superhelden und andere Strumpfhosen-Strapazierer gibt es auf Erick Sosas Artstation-Auftritt.

Rendering, Lighting and Shading in Marmoset Toolbag 4