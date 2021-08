Project Planet | Unreal Engine

Kevin Bikhazi zeigt in seinem Video, wie ihr mit Unreal Engine einen ganzen Planeten erschafft – der irgendwie nach Populous: The Beginning aussieht. Für sein Project Planet hat Bikhazi die Unreal Engine 4.26 und ein Voxel Plugin verwendet. Als Inspiration für sein Projekt diente Bikazi das Video „Exploring the depths of the new Sky & Atmosphere system“ von Epic Games, welches ihr euch unten erklicken könnt.

Weitere Infos: Der Beta-Version des Voxel Plugins, die Bikhazi für sein Projekt genutzt hat, findet ihr auf Github. Wer mit Bikazi kontakten will, kann ihn über Discord anschreiben – um mit ihm weitere Welten zu kugeln? Wer weiß…

Make a PLANET in Unreal Engine



Exploring the depths of the new Sky & Atmosphere system