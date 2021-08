Relativ genial: Mit Einstein in der Badewanne! Unbedingt Bath Bomb einpacken!

In diesem VFX-Breakdown zeigt euch The Mill, wie es dem VFX-Studio mit Hauptsitz in London gelang, den womöglich berühmtesten Physiker der Menschheitsgeschichte – genau: Albert Einstein – digital wiederzubeleben. Anlass dafür, die genialische Sturmfrisur aufzuwirbeln, war eine Kampagne für Smart Energy GB.

VFX | A Photoreal CG Einstein for Smart Energy | The Mill