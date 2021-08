„Fake Drawn Me“ | Tutorial

Für After Effects: Legendärer Bleistift-Look aus dem Musikvideo „Take on Me” von „a-ha”.

In seinem neuesten Tutorial nimmt sich VFX Side Quest dem legendären Musikvideo „Take on Me“ der Kultband „a-ha“ an. Wir erinnern uns: Das Musikvideo aus den 80ern begeistert bis heute mit seinem handgezeichneten Bleistift-Look.

Weitere Infos: Die After-Effects-Templates stehen auf Cineversity zum Download bereit. Das Video-Tutorial von VFX Side Quests findet ihr gleich hier unten – zusammen mit dem originalen Musikvideo. Für weitere Side VFX Side Quests folgt ihr Red Giant auf Twitter, Insta oder Facebook.

Weitere VFX Side Quest: Für das Sommerseminar „ArchAEology“ mit Dozent Doktor Henry Jones Jr. schreibt ihr euch übrigens hier ein.

VFX Side Quest | “Take On Me” Music Video VFX Tutorial



a-ha – Take On Me (Official Video) [Remastered in 4K]