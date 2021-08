FreeMoCap Project | Projekt

Jonathan Matthis (Assistant Professor an der Northeastern University) präsentiert sein FreeMoCap Project.

Laut Matthis gestattet es sein Open-Source-Framework, Full-Motion-Capturing zu generieren – und zwar mit nur zwei USB-Webcams. Auch ein Blender-Plugin ist verfügbar. Allerdings ist FreeMoCap Project aktuell nicht frei für User zugänglich. Matthis erklärtes Ziel ist es, hochwertiges Motion Capturing bei niedrigen Kosten für jederfrau zugänglich zu machen.

Weitere Infos: Wer sich über Jonathan Matthis FreeMoCap Project informieren möchte, der besucht entweder Matthis, oder sein Projekt, auf Twitter. Oder ihr schaut auf dem dazugehörigen GitHub vorbei.

Introducing the @freemocap system! A free, open-source framework for easy-to-use, low-cost markerless motion capture!

✨💀✨https://t.co/i2PSSt4PuP

The current iteration relies on #anipose, #openpose and @DeepLabCut. Animation via @matplotlib

#opensource #OpenScience pic.twitter.com/kukQ7EtjFU

— Jon Matthis (@JonMatthis) July 21, 2021