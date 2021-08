Ragdoll Dynamics | Release

Es kommt was physikalisch Korrektes auf euch zu: Ragdoll Dynamics – der Maya-Solver funktioniert ähnlich wie nCloth und nHair. Der Clou bei Ragdoll Dynamics: Es funktioniert auf Transform-, nicht auf Point-Basis. Ragdoll Dynamics wird bereits heute von namhaften Entwicklern genutzt, darunter Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted, Jak and Daxter). Der Release befindet sich aktuell im Early Access.

Weitere Infos: Mit den beiden Video-Tutorials unten gelingt euch der Einstieg in Ragdoll Dynamics. Der Haar-tastische Zehnsekünder gleich danach demonstriert euch Ragdoll Dynamics auf Augenhöhe – und darüber hinaus. Auf Gumroad ist der Maya-Solver für 99 britische Pfund erhältlich.

Ragdog Tutorial – Part I



Ragdog Tutorial – Part II



Ragdoll Hair