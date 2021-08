Unreal Engine | Video

In diesem 30-Minüter zeigt euch Epic Games, was es mit den Nanites auf sich hat.

Aber was genau sind Nanites? Um unsere Autorin Alexandra Kaschny zu zitieren, die sich in unserer nächsten Ausgabe unter anderem der Unreal Engine annehmen wird: „Nanite ist ein Virtualized-MicropolygonGeometry-System, das die Dimensionen von bisherigen Geometriedichten sprengen soll.“ Denn, so Epic Games: „Nanites erlauben das mühelose Rendern von Million von Poly-Models in Echtzeit.“ In dem 30-Minüter setzt euch Arran Langmead (Technical Artist bei Epic Games) auseinander, wie sich Nanites auf die Game-Asset-Pipelines auswirken, aber auch, welche Limitierungen momentan mit Nanites einhergehen.

Weitere Infos: Besucht auch Unreal Engines dazugehörigen Blog-Eintrag.

Nanite in UE5: The End of Polycounts? | Unreal Engine