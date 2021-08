Human in vitro? Nein, nur der Tag, an dem Weta Digital Keanu Reeves auf die Erde schickte.

Durch diesen Zweiminüter guckt ihr euch, wenn ihr wissen wollt, was Weta Digital anno 2008 gemacht hat. Nämlich: VFXen zum Sci-Fi-Remake „They Day the Earth Stood Still“ – mit Hollywood-Beefcake Keanue Reeves als Alien-Klabautermann Klaatu.

Wir finden: Klicken, staunen – und das kleine „Klaatu Verata Nektu“ runterbeten.

The Day the Earth Stood Still VFX | Weta Digital