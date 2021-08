Autodesk Maya | Update

Damit, dass Maya für Neueinsteiger zugänglich werden soll, wirbt Autodesk jetzt. Ermöglicht wird das durch: Personalisiertes Startup, interaktive Tutorials und einfaches Navigieren über die Benutzeroberfläche.

Trevor Adams, Experience Design Manager bei Autodesk, sagt darüber, wie Neulingen der Einstieg erleichtert wird: „Es ist unser Ziel, dass ihr bereits innerhalb der ersten zehn Minuten, nachdem ihr Maya das erste Mal geöffnet habt, wisst, wo ihr die wichtigsten Tools findet.“

Zu den neuen Maya-Features gehören konkret: ein neuer Welcome Screen, ein neues Search Feature – und vor allem das In-App Interactive Tutorial und die Quick Tour Walk-Through. Das In-App Interactive Tutorial bezeichnet Autodesk als Schritt zu Gamification, denn hier erlenen Neulinge die Maya-Basics spielerisch. Hingegen Quick Tour Walk-Through richtet sich an fortgeschrittene User. Die Quick Tour versorgt euch mit Walkthroughs zu Mayas nützlichsten Konzepten und Tools – und das in nur zwei Minuten. An die Quick Tours angehangen finden sich ausführliche Dokumentationen, mit denen User das angekratzte Wissen weiter vertiefen können.

Weitere Infos: In die Version 2022.1 von Autodesk Maya steigt ihr hier ein.