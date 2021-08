das element | Release

Auf der Suche nach einem Orga-Tool, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von VFXlern? Dann ist vielleicht das element in die Pipeline zu integrieren?

Und so funktioniert das element: Das Hauptelement wird in einer organisierten Ordnerstruktur gespeichert, wobei Proxy-Formate zwecks Preivew-Funktion in einer Datenbank abgespeichert werden. In den verschiedenen Datei-Bibliotheken, die ihr erstellt, können nicht nur VFX-spezifische Elemente sortiert werden, sondern auch Texturen, Referenzbilder, Internet-Clips oder Matte-Paintings.

Das element richtet sich an die Bedürfnisse von VFX-Pipelines. Dementsprechend verfügt das Tool über zahlreiche Features, die insbesondere dem VFX-Artist zugutekommen. Darunter: das element informiert seinen User automatisch darüber, ob eine Datei bereits als Ingest aufgenommen wurde – und führt bei Bedarf zum Speicherort der Datei. Außerdem warnt das element seine User davor, sollten mal einzelne Frames aus einer Sequenz fehlen.

Das element funktioniert komplett offline, benötigt keine Internetverbindung.

Weitere Infos: Zu das element schlaut ihr euch hier auf. Das Video gleich hier unten demonstriert euch, wie das Arbeiten mit das element gelingt.

das element – VFX library software | Product Tour