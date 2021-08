Tangent Animation | Filmwirtschaft

End of Business – for real: Arbeitslosigkeit für kanadische Animation Artists?

Wie unsere Kolleginnen von Cartoon Brew berichteten, stellte Tangent Animation, mit seinen Niederlassungen in Toronto und Winnipeg, vor kurzem die Produktion ein. Damit wurde nicht nur überraschend die Produktion von verschiedenen Netflix-Produktionen eingestellt, an denen Tangent Animation beteiligt war, sondern auch um die 400 Mitarbeiterinnen arbeitslos.

Wie Amid Amidi auf Cartoon Brew berichtet, ist es momentan fraglich, ob – und wenn ja, wann – Tangent Animation die Arbeit wieder aufnehmen wird. Der Grund für die Schließung sieht Amidi in der schwierigen Produktionsgeschichte zweier Animationsfilme („Monkey King“, „High in the Clouds“), bei denen Tangent Film involviert war. Fans von Animations-Filmen ist Tangent Animation mit Titeln wie „Next Gen“ oder „Ozzy“ vertraut. Wer sich übrigens bereits auf den Netflix-Film „Maya and the Threes“ gefreut hat, kann aufatmen: Laut Cartoon Brew hat Tangent Animation die Arbeit an dem Film abgeschlossen, bevor es zu dem Produktions-Stopp kam. Der Netflix-Film soll im Jahresverlauf erscheinen.

Quelle: Amid Amidis Meldung lest ihr auf Cartoon Brew.