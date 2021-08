Affinity 1.10 | Release

Serif veröffentlicht Version 1.10 seiner Affinity-Apps. Unter den Apps tummeln sich: Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher.

Wir dürfen uns über folgende Features freuen: ein komplett überarbeitetes Memory-Management für Affinity Publisher, mit dem sich selbst große, gigabyteschwere Dateien – so Serif – ratzfatz hochladen und bearbeiten lassen. User von Affinity Photo lecken sich die Lippen nach einer hochgepeitschten Effizienz, die von jetzt an mit dem Layer-Blending einhergehen soll. Und was ist mit Affinity Designer? Mit Affinity Designer lässt sich bis zu 10-Mal schneller rendern – selbst bei hochkomplexen Dokumenten.

Ashely Hewson, Managing Director bei Serif, über die neue Rendering-Power von Affinity Designer: „Obwohl es eher selten vorkommt, dass User solche hochkomplexen Dokumente erstellen, die gerne mit tausenderlei Objekten einhergehen, so kommt es doch vor, speziell im Bereich CAD.“

Weitere Infos: Auf Affinitys Homepage taucht ihr in die Feature-Freuden ab.