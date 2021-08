Asset-Modeling | Tutorial

In diesem lesenswerten Werkstattbericht auf The Rookies erzählt euch Mohamed El Bouhy, wie er fotorealistische Requisiten für Next-Gen-Games erstellt. Genauer: eine elegante Holztruhe.

Mohamed El Bouhy studierte drei Jahre lang Medizin und zwei Jahre lang Informatik, bevor er sich in Paris dem Studium von Game Design widmete. Bouhys Karriereziel ist es, sich als Environment Artist in der Gaming-Branche zu etablieren. Bouhys How-to für das digitale Schreinern einer blickschönen Holztruhe unterteilt sich in nachstehende Schritte:

References;

Modeling / Blocking;

Mesh Setup;

Sculpting;

Baking and Retopo Preparation;

Retopology;

Unwrapping;

Baking Assets;

Texturing;

Back & Material ID;

Rendering und

Lighting.

Weitere Infos: Sein Tutorial lest ihr in voller Länge bei The Rookies. Zu Mohamed El Boughys aktuellen Projekten informiert ihr euch auf Artstation oder Insta.