The Mandalorian | Making-of

In diesem Knapp-20-Minüter namens “Inside Film: Creating the Razor Crest” sprechen Design Supervisor Doug Chiang, Visual Effects Supervisor John Knoll und andere ILM-Mitarbeiter über die Entstehungsgeschichte des Razor Crests — dem Kanonenboot, mit dem der Mandalorian in der gleichnamigen Streaming-Serie durch die Galaxien schippert.

Weitere Infos: Ob in dem Video gleich hier unten geklärt wird, wen das Razor Crest mit seinen Mickey-Mouse-Ohren belauscht, wissen wir leider nicht…

Inside ILM: Creating the Razor Crest