Mocha Pro | Workshop

In diesem Video-Workshop zeigt euch Brian Fox, Director of Product Marketing bei Boris FX, wie VFXlerinnen Mocha Pro nutzen können.

Das Video startet bei Minute 06:06, was kein Unglück bringen soll, aber schnappszahlig ist es trotzdem. Aber Schnaps – und andere, hochgeistigen Getränke – beiseite: In dem Video führt euch Fox vor, wie das in Mocha Pro mit dem Object Removal funktioniert – und was ist überhaupt der Mega-Plate-Workflow? Assistiert wird Brian Fox von Mary Poplin, FX Senior Product Specialist bei Boris FX, und Ross Shain, Product Designer bei Boris FX.

Wir empfehlen: Klickt auf Play und werdet schlauer…

Mocha Pro for VFX Workshop with Mary Poplin