Cascadeur | Early Access

Nekki geht mit der neuesten Version seines Character-Animation-Tools Cascadeur in den Early Access (auch: EA-2).

Zu den heißersehnten Features gehören: Ein neuer Graph Editor, mit dem sich Curves und Keys komfortabler manipulieren lassen. Daneben verfügt Cascadeur ab jetzt über eine eigene Tween Machine-Funktion. Mit dieser erstellen User schneller hochwertige Breakdown-Poses. Der Graph Editor befindet sich übrigens noch in der Alpha-Phase. Darüber hinaus wurde der Interval Edit Mode weiterentwickelt, womit sich nun verschiedene Animationen leichter miteinander kombinieren lassen. Außerdem wurde Auto Physics verbessert – vor allem in puncto Geschwindigkeit.

Weitere Infos: Eine Auflistung aller Features findet ihr in den Release Notes. Das Video – wie immer: gleich hier unten verlinkt – dröselt euch die Features auseinander. Und wer in Sachen Cascadeur ein blutiger Newbie ist, der leckt sich seine Wunden – oder lässt erst keine aufklaffen – indem er, zusammen mit dem zweiten Video, seine erste Animation mit dem Tool erstellt.

Cascadeur 2021.2 Feature Highlights



Your first Cascadeur animation in 5 MINUTES (+2 bonus animations)