In diesem VFX-Breakdown von Scanline zur Sci-Fi-Serie The Nevers wird das viktorianische London von einem unbekannten Flugobjekt besucht.

In The Nevers erhalten einige Menschen übernatürliche Kräfte, die sich fortan zu den “Touched” zählen — darunter die Witwe Amalie True und die Erfinderin Penance Adair. Die Serie wurde von Joss Whedon erdacht; der wurde – aus bekannten Gründen – von Philippa Goslett als Showrunner abgelöst. Aber egal, ob Whedon, oder Goslett: Sehenswert ist The Nevers unbedingt!

The Nevers | VFX Breakdown Reel | Scanline VFX