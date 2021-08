KeenTools 2021.3 | Release

Es kommt auf euch zu: die Version 2021.3 von KeenTools.

Die neue Version bringt einige Verbesserungen mit sich. Darunter: Drei neue Nodes, die Blendshapes in Nuke einführen. Mit den neuen Nodes erstellt ihr neue Geometrien von Objekten, die über Topologien verfügen, welche sich ähnlich zueinander verhalten. Zusätzlich animiert ihr damit, ohne auf eine andere Software zu wechseln. Außerdem könnt ihr ab jetzt animierte Geometrien zusammenfügen, auch dann, wenn sich die Proportionen der Geometrien unterschiedlich zueinander verhalten. Auch könnt ihr Geometrien mit Blendshapes jetzt an GeoTracker weitergeben. Und schließlich mit den FACS-Knoten erstellt ihr 51-ARKit-kompatible FACS-Blendshapes für FaceBuilder-Geometrien – und das direkt in Nuke.

Zu den kleinen Neuerungen gehören: ein stabilerer Viewport im Geo- und FaceTraker. Und über die FaceBuilder-Versionen von Nuke und Blender wurde ein neuer Algorithmus gezogen, der Pins automatisch verkleinert. Das Blender-Add-on nutzt jetzt einen lokalen Viewport und kommt mit Benutzereinstellungen daher.

Weitere Infos: Bei KeenTools erfahrt ihr alles Weitere zu Version 2021.3 von KeenTools – und die beiden Videos, gleich hier unten, demonstrieren euch sowohl Blendshapes als auch GeoTracker und FaceTracker in Aktion.

Blendshapes in Foundry Nuke



Viewer stabilisation in GeoTracker and FaceTracker