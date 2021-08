Material Manager & Image Resizer | Tools

Für 3ds Max: Joker Martini puts the “flow” into “workflow”. Komfortable Tools!

Oldie but goldy: Im September letzten Jahres veröffentlichte Joker Martinis zwei neue Tools für 3ds Max – den Image Texture Resizer und den Material Manager.

Was können die beiden Tools? Image Texture Resizer (Kostenpunkt: 3 US-Dollar) versammelt alle, in einer Szene befindlichen, Bilddateien, und zeigt euch wichtige Werte an – wie Auflösung oder Dateigröße. Ratzfatz passt ihr die Größe eurer Bilder an, wobei die Originaldatei intakt bleiben. Wiederum mit dem Material Manager (Kostenpunkt: 5 US-Dollar) speichert ihr Materialien und wendet diese – bei Bedarf – neu an. Ihr wählt aus, ob ihr die Materialien des ausgewählten Objekts speichert, oder gleich die Materialien der gesamten Scene.

Weitere Infos: Image Texture Resizer und Material Mananger findet ihr auf Joker Martinis Homepage. Scrollt ein My nach unten, und ihr bestaunt die beiden Scripts in Bewegung. Falls ihr euch davon überzeugen wollt, dass Joker Martinis tollen Tools bei Texture Resizer und Material Manager keinen Halt machen, der schaut sich seinen Lazy Manager und Vertex Colour Editor an (beide ebenfalls für 3ds Max).

Image Resizing 3ds Max



Material Manager