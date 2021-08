Ausschreibung einer neuen Professur im Studienbereich Animation and Game

Gesucht wird eine herausragende Persönlichkeit, die das Fachgebiet im internationalen Bachelor-Studiengang „Animation and Game“ sowie im internationalen Masterstudiengang „Animation and Game Direction“ in intensiver Verbindung von Theorie und Praxis in transdisziplinärer Lehre und Forschung vertritt.

Die Bewerber*innen sollen einen breiten, mehrjährigen Erfahrungshintergrund in der Animations-, Game- oder XR-Produktion oder verwandten Gebieten besitzen. Der Fokus der Stelle liegt auf der Vermittlung von Methoden, Technologien und Konzeptionen in den Gebieten Digital Worldbuilding und Virtual/Digital Production sowie der angewandten, künstlerischen Forschung. Bewerbungsschluss ist der 15.09.2021.

Die Hochschule Darmstadt ist mit über 70 Studiengängen und circa 17.000 Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Am Fachbereich Media sind neben den Studiengängen „Animation and Game“ und „Animation and Game Direction“ eine Reihe weiterer Studiengänge im Bereich Bewegtbild, interaktive und virtuelle Medien und Soundproduktion angesiedelt. Der Mediencampus Dieburg bietet auf vierzigtausend Quadratmetern Raum für Vorlesungen und Seminare sowie gut ausgestattete und spezialisierte Studios, Labore und Projekträume.

Der internationale Bachelor-Studiengang Animation and Game an der Hochschule Darmstadt ist praxisbezogen und interdisziplinär. Er wird weitgehend in Englisch unterrichtet und qualifiziert für Berufe in der Medien- und Kreativindustrie. Die Verbindung der Disziplinen Animation und Game trägt der Konvergenz von Formaten und Plattformen Rechnung und befähigt die Studierenden, sich in einem hochdynamischen Berufsfeld zu etablieren und weiterzuentwickeln.

Das 7-semestrige stark projektbasierte Studienprogramm umfasst Fächer wie klassische und computerbasierte Animation, Art Direction, Game Design, Game Development, Technical Art, Projektmanagement und Medientheorie. Die hervorragende Ausstattung des Fachbereichs Media mit professioneller Soft- und Hardware, Motion Capturing, Virtual Reality Systemen, Game Lab, Usability Lab sowie Film- und Tonstudios ermöglicht eine industrienahe Ausbildung.

Die Studierenden erwerben wesentliche Kompetenzen für den gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess von Games, Animationsfilmen bzw. Serien und VR-Experiences. Der angeschlossene Masterstudiengang Animation and Game Direction bietet eine attraktive Vertiefungsmöglichkeit in Hinblick auf internationale Führungspositionen in Wissenschaft, Lehre und Industrie. Absolvent*innen der beiden Studiengänge arbeiten weltweit in Animations-, Game- und VFX-Studios.

