EmberGen | Angebot

Für diejenigen unter euch, die mit ihren VFX-Projekten unter eine Million jährlich erwirtschaften, steht EmberGen jetzt zum Vorzugspreis zur Verfügung. Liest sich wie Teleshopping an, ist aber so – und auch vorteilhaft: JangaFX setzt den Kaufpreis seiner Sim-Software EmberGen herunter.

Mit der Maßnahme soll die Software für jedermann zugänglich werden. Eine Lizenz kostet 199,99 US-Dollar, eine Subcription 19,99 US-Dollar monatlich.

Weitere Infos: Bei JangaFX besorgt ihr euch EmberGen. Das Video unten präsentiert euch in Spielfilmlänge, wie sich EmberGen in den letzten Monaten weiterentwickelt hat. Und, hey, wenn ihr’s nostalgisch mögt: Erinnert ihr euch noch daran, als EmberGen vor einem Jahr in die Beta ging?

EmberGen 0.7.5 Update Progress Live Stream #3