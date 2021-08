In diesem Showreel von Pixomondo gibt es was auf die Augen, nämlich: die extraterrestrischen Vierbeiner aus Raised by Wolves, die mechanischen Bräute aus der dritten Westworld-Staffel, die Kamikaze-Flieger aus Roland Emmerichs Midway, oder die flotten Flieger aus der Star Trek.

Wir meinen: Eyecandy für unsere geplagten Bildschirmaugen!

PXO 2021 SHOWREEL