Water Simulation | Tutorial

In diesem Video zeigt euch Sam Biddle, wie ihr ganze Weltmeere (minimale Übertreibung!) mit Maya und Boss erstellt. Sam stellt sich der Herausforderung, unter Zuhilfenahme von Mayas Boss – nein, gemeint sind keine, als Motivations-Speaker Otto-Normal-Prollo abzockende Sprechgesangskünstler, sondern das Bitfrost Ocean Simulation System – große Wassermengen zu erstellen. Also, Schwimmflügel eingepackt?

Weitere Videos: Wie Sam darauf hinweist, gibt es auf dem Maya Learning Channel eine vierteilige Tutorial-Reihe zum Thema Boss – haben wir auch gleich hier unten verlinkt.

How to create Oceans with Maya and Boss



Creating an ocean – Part 1 of 4: Getting Started with BOSS