In diesem Video-Häppchen zeigt euch Houdini, wie ihr in Version 18.5 mit Physical Lens Shadern arbeitet und eure Focus Plane zwecks Rendering ausrichtet. All das, damit der von euch gewünschte Bildbereich in den Schärfebereich rückt.

Weitere Infos: Noch viel mehr Videos zu Houdini findet ihr – richtig geraten! – auf Houdinis YouTube-Channel. Klickt vorbei und lernt dabei!

Houdini 18.5 Quickstart | Physical Lens and Focus Plane