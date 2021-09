V-Raptor 8K VV | Release

What’s new? Red veröffentlicht seine V-Raptor 8K VV. Zu den Kern-Features gehören: 8K-Vollsensoraufnahme mit bis zu 120fps (150fps bei 2,4:1), 6K-Aufnahmen mit bis zu 160fps (200fps bei 2,4:1) und 2K-Aufnahmen (2,4:1) mit 600 Bildern pro Sekunde bei einem Dynamikumfang von über 17 Blendenstufen. Schon beeindruckt – oder ist euch das zu sehr die Zahlenklauberei?

Schauen wir uns die Feature-Freuden der Red mal genauer an: Ein 8K-Multiformat-Sensor (40,96 mm x 21,60 mm) mit dem ihr im 8K-Großformat oder 6K-Super 35 aufnehmen könnt. Wie andere Red-Kameras auch, nutzt die V-Raptor den Redcode Raw-Codec, der es den Usern ermöglicht, in 16-Bit-RAW aufzunehmen und Reds IPP2-Workflow- und Farbmanagement-Tools zu nutzen. Daneben verfügt die V-Raptor über professionelle Ein- und Ausgänge, darunter zwei 4K 12G-SDI-Ausgänge, XLR-Audio mit Phantomspeisung via Adapter, und eine integrierte USB-C-Schnittstelle dienlich der Fernsteuerung.

Und was bringt die V-Raptor 8K auf die Waage? Nun, die wasser- und staubgeschützte Verpackung der Kamera misst 15,24 x 10,8 Zentimeter (6 x 4,25 Zoll) und wiegt an die zwei Kilogramm (vier Pfund). Weitere Highlights sind ein RF-Objektivanschluss mit Verriegelungsmechanismus, kabellose Steuerung und Vorschau über Wi-Fi.

Jarred Land, Präsident und Miteigentümer von Red Digital Cinema, sagt über die V-Raptor: „Mehr als zwei Jahre war unser Team dazu gezwungen, getrennt voneinander zu arbeiten. Trotz allem haben wir einen Weg gefunden, um besser miteinander zu arbeiten, denn jemals zuvor.“ Und das Ergebnis dieser euphorischen Worte? Richtig, die V-Raptor 8K VV.

Weitere Infos: Und was sind die Lowlights – zu den Highlights? Das dürft ihr uns nicht fragen, denn wir hatten die V-Raptor 8K noch nicht in Händen. Wohl aber Cleigh Reed, James Lucarelli oder Dan Duran (allesamt REDler), die euch im über einstündigen Video, gleich hier unten, über das neue Kamera-Flaggschiff aus dem Hause Red informieren.

Verfügbarkeit: Die, in eurem Verpackungs-Design, blütenweiße V-Raptor 8K VV ist für 24.500 US-Dollar erhältlich. Habhaft werdet ihr dem Raptor in Reds Gerätepark auf entweder direkt bei Red, oder bei entsprechenden Verkäufern wie Filmtools. Noch vor Jahresende soll die V-Raptor im schwarzen Design nachrücken. Außerdem soll in der ersten Jahreshälfte 2022 ein XL-Kameragehäuse erscheinen, welches sich nach den Bedürfnissen professioneller High-End-Produktionen ausrichtet.

V-RAPTOR ST | Official Introduction



V-RAPTOR ST ON SALE NOW!!! | 2PM PDT LIVE Q&A