Milo 2021.2 | Release

Mit Version 2021.2 wurden unter anderem verbessert: Rendering, Raytracing und Hi-DPI-Unterstützung. Außerdem darf sich gefreut werden auf: ein anpassbares Sichtfeld für die Kamera und ein neues Live-Turntable-Feature.

Was ist Milo? Milo ist ein Echtzeit-Renderer und VR-Viewer, der sich die Unreal Engine zunutze macht. Aktuell befindet sich Milo in der Early-Access-Phase. Milo richtet sich vor allem an alldiejenigen, die mit Produktfotos, VR-Previews oder Turntable-Gifs zwecks Social Media zu tun haben.

Weitere Infos: Bei Nevercenter greift ihr alle Zusatz-Infos zu Version 2021.2 von Milo 2021.2 ab. Das Video, gleich hier unten, setzt euch die Feature-Freuden von Milo 2021.2 auseinander.

Milo 2021.2 — New Features