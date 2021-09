Alab Production Scene | Release

Animal Logic veröffentlicht USD ALab – ein kostenloses USD-Asset.

Beim USD-Asset handelt es sich um: Eine Scene, in der sich jeder verrückte Wissenschaftler, der etwas auf seinen Arbeitsplatz hält (Looking at you, Doc Brown!), wohl fühlen würde. Die Scene ist auf Animal Logics USD-Produktions-Workflow ausgerichtet.

Vorreiter im Sachen USD: Im Verlauf des Jahres 2017, während der Produktion des Animations-Films Peter Rabbit, sattelte Animal Logic auf einen USD-basierten Workflow um. Damit hat sich das Studio eine Vorreiterstellung erkämpft, was USD-Workflows von VFX-Produktionen anbelangt. Durch die Veröffentlichung von USD ALab erhofft sich Animal Logic, dass auch andere VFX-Produktionshäuer künftig zu einem USD-basierten Workflow wechseln.

Verfügbarkeit: USD ALab Scene steht kostenlos auf Animal Logics Webseite zum Download bereit. Die Scene hat ein Lebendgewicht von einem Gigabyte, und kann in Anwendungen wie Maya, Houdini oder Omniverse importiert werden.