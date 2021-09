Circle of Life | Eye-Candy

In diesem Knapp-Dreiminüter namens Circle of Life entfalten sich bombastische Blumen und bezirzenden Blüten. Einfach eine meditative Auszeit vom VFX-gebeutelten Rendering-Alltag. Ein floraler Kurzurlaub von Fotografin Emilie Grange. Im Zeitraffer zeigt Circle of Life die Lebensstationen einer Blume – vom Keimen, zum Schlüpfen, bis zum Verwelken. Der Kreislauf des Lebens eben, wie beim König der Löwen…

Weitere Infos: Weitere Arbeiten von Emilie Grange findet ihr auf Behance. Das Video Circle of Life gibt es gleich hier unten.

Circle of Life