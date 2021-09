Indie-Projekte | Blender

In diesem Listicle von The-Rookies-Mitgründer und CG-Supervisor Andrew McDonald seht ihr, welche Blender-Projekte aktuell am angesagtesten sind. Unsere persönlichen Favoriten sind die nachstehenden fünf Projekte (in unbestimmter Reihenfolge):

– Princess Ira and Amina (von Funso)

– Red Leaves (von andyh)

– Hippo (von Am3D)

– The Elemex – A Tribute to Creatures of Amalthea (von artbydominus)

– Blender Guru Donut (von SamJBurrow)

Weitere Infos: Durch das gesamte Listicle scrollt ihr euch bei The Rookies. Im Video unten setzt euch Andy Huang auseinander, wie er sein Projekt Red Leaves umgesetzt hat. Und das zweite Video, ebenfalls gleich im Anschluss verlinkt, ist einfach nur lecker.

Making Renders from Concept Art Process Breakdown – Red Leaves



Blender Guru Donut