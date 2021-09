Environment Design | Assets

Game Artist Andrew Svanberg Hamilton schiebt das australische Outback vor die Kameralinse – und der Unreal Engine Marketplace stellt Svanbergs, aus den Fotos entstandenen, Environments Assets, zum Download bereit.

Das Asset-Paket Rural Australia beinhaltet 85 Meshes – darunter Steine, Steinwände oder solche Bäume, wie sie auf dem australischen Kontinent heimisch sind. Alle Assets sind für die Anwendung in Echtzeit ausgerichtet. Entstanden ist das Asset-Paket in Zuge von Andrews persönlichem Animations-Projekt Memories of Australia, in welchem er sich mit seiner Kindheit in Australien auseinandersetzt.

Verfügbarkeit: Das Asset-Paket holt ihr euch kostenlos auf dem Unreal Marketplace.