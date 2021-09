Star Trek 4-Movie Collection | Verlosung

Alle Vulkanier – ja, auch Sie, Commander Spock! – die Ohren gespitzt: am 8ten September ist, wie jedes Jahr, der wichtigste Fandom-Feiertag für alle Mitglieder der Sternenflotte, egal, ob Fähnrich, Captain oder doch nur Red Shirt. Wieso? Weil am 8ten September der Star Trek Day ist. Und zu Ehren des 55ten Jahrestag des Star-Trek Franchises veröffentlicht Paramount Home Entertainment am 9ten September dieses Jahres die Star Trek The Original 4-Movie Collection. Darin enthalten: Die ersten vier Star Trek Filme – erstmalig in 4K Dolby Vision und mit deutschem Dolby TrueHD Ton. Also, entweder mit Maximum Warp zum Home-Entertainment-Anbieter eures Vertrauens losziehen, oder bei unserer Verlosung mitmachen. Denn: Zwei Mal wollen wir die 4K 4-Movie Collection unters Sci-Fi-verrückte Filmvolk bringen.

Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten.

Die Gewinnfrage: Wie werden bei Star Trek die Besatzungsmitglieder bezeichnet, die nach einem ersten Auftritt auf einem fremden Planeten direkt sterben?

Zur 4-Movie Collection: Diese außergewöhnliche Sammlung enthält vier 4K Ultra HD-Discs sowie vier Blu-ray-Discs neu remastered mit stundenlangen, bereits veröffentlichten Bonusinhalten. Enthalten sind die Filme Star Trek I – Der Film, Star Trek II – Der Zorn des Khan (sowohl der Kinofilm als auch der Director’s Cut), Star Trek III – Auf der Suche nach Mr. Spock und Star Trek IV – Zurück in die Gegenwart. Präsentiert werden die Filme sowohl auf 4K Ultra HD als auch auf Blu-ray-Discs.

Zum Ablauf: Schickt eure Antwort (im Betreff der Mail), inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) an: verlosung@digitalproduction.com

Einsendeschluss ist der 15te September 2021. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.