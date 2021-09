Jobangebot Projektmanagement und Koordination

Geplant ist die Entwicklung einer virtuellen Plattform als Ort und Werkzeug künstlerischer Lehre und Präsentation: die HfK-Virtual Spaces. Zeitgleich wird die HfK-Website von Grund auf neu entwickelt.

Beide virtuelle Orte sollen in einem kohärenten inhaltlichen, gestalterischen und technischen Zusammenhang entstehen. Zudem müssen übergeordnete rechtliche Aspekte und Fragestellungen für beide Plattformen geregelt werden. An dieser Schnittstelle setzt die Arbeit der hier ausgeschriebenen Stelle an.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin, befristet für die Dauer von 2 Jahren, eine/einen

Verwaltungsangestellte/n (w/m/d) für Projektmanagement und Koordination der Entwicklung digitaler Arbeits-, Präsentations- und Kommunikationsräume