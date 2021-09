Unreal Engine | Asset-Paket

Post aus der Postapokalypse: Asset-Paket für den „Last Man on Earth“?

Das hätte auch Vincent Price als „The Last Man on Earth“ goutieren können: Kimmo Kaunela verpasst seinem postapokalyptischen Asset-Paket für die Unreal Engine ein Update. Was sich mit dem Update ändert: Auch Innenräume könnt ihr jetzt hochziehen.

Das Paket bietet euch an die 200 Stellschrauben, an denen ihr die Postapokalypse ausrichtet – gemäß eurer Vorstellung davon, wie unsere Welt nach dem globalen Kollaps auszusehen hat. Und natürlich könnt ihr auch städtische Beiwerk erstellen: Wände, Gehwege, Dächer, Treppen und dergleichen Krimskrams mehr erstellt ihr nach Belieben.

Weitere Infos: Kostenpunkt für Kimmo Kaunelas Post Apocalyptic City: 119.99 US-Dollar. Wo war noch gleich der Hammer, mit dem sich das Sparschwein zügig zerschlagen lässt…? Bevor es an die Schlachtung des Porzellan-Piggies geht, schaut euch doch in den Asset-Stallungen des Unreal Marketplace um!