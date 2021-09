Reality Capture 1.2 | kostenlos

In nuce: Epic Games Slovakia bietet für Bildungseinrichtungen kostenlose Lizenzen seines Photogrammmetri-Tools Reality Capture an.

Wie funktioniert es? Um an die kostenlose Lizenz heranzukommen, benötigt ihr eine Universitäts-Mailadresse, die ihr in die entsprechende Maske des Online-Kontaktformulars eingebt. Außerdem müsst ihr die Nutzungserklärung (Declaration of Use) unterzeichnen und – falls ihr noch keinen habt – einen Epic-Games-Account anlegen.

Verfügbarkeit: Das dazugehörigen Kontaktformular findet ihr hier.

Quelle: Aufgefallen ist das attraktive Angebot von Epic Games Slovkia übrigens unserem kompetenten Kollegen Jim Thaker vom CG Channel.

Weitere Infos: Wenn ihr jetzt wissen wollt, was Version 1.2 von Reality Capture aka Tarasque, draufhat, lest ihr euch durch unsere entsprechende News vom Vormonat.