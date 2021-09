Godzilla vs. Kong | Showreel

Ein Gute-Morgen-Rätsel: Was ist größer als Chrysler Building, Empire State Building und Shanghai Tower übereinandergestapelt, hat vier Arme und vier Beine, ist durchgehend schlechter Laune und erreicht Höchstwerte auf der Olf-Skala (Geruchsrichtung: Fisch, versetzt mit einer Messerspitze Affe)? Die Lösung: Godzilla vs Kong!

In diesem Showreel von Scanline VFX zum Mega-Monster-Rematch des Millenniums balgen und boxen und beißen sich das 8te Weltwunder und der König der Monster auf einem Flugzeugträger, in einer unterirdischen Geheimbasis und zur Rushhour in Downtown Shanghai.

Mehr Monster? Dafür besorgt ihr euch unsere aktuelle Ausgabe 05 : 2021. In der unterhalten wir uns mit VFX-Supervisor Bryan Hirota über Mechagodzilla und Kampfchoreografien – und auch darüber, wieso Kongs Augen im neuesten Monsterstreich dermaßen dolle funkeln.

Noch mehr Monster! Neben Scanline VFX und Bryan haben wir uns mit Edwina Ting (Senior Animator) und Stephen Tong (CG Supervisor) von Weta Digital zusammengesetzt, um zu klären, inwiefern Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey eine der Inspirationen für Godzilla vs Kong war. Ebenfalls in der Ausgabe 05 : 2021.

So, genug der Eigenwerbung. Wir wünschen schaurig-monstrige Schauwerte mit dem Showreel von Scanline VFX.

Godzilla vs. Kong | VFX Showreel | Scanline VFX