MA-Studiengang | Internationale Filmschule Köln

Erstmals ist heute mit dem Wintersemester der neue Masterstudiengang „Film“ an der ifs internationale filmschule köln gestartet.

Im Rahmen des Studiengangs werden zehn studierende Filmemacherinnen aus der ganzen Welt (u.a. Deutschland, Kroatien und Kolumbien) interdisziplinär relevante Stoffe entwickeln. Die Studierenden kommen aus den Bereichen Drehbuch, Regie, Produktion, Kamera, Schauspiel und Journalismus.

Und wer leitet den Studiengang? Der renommierte Filmemacher Ciro Cappellari! Zu Ciros Werk gehören Filme wie: „Sin Querer – Time of the Flamingos“ (Sundance Cinema 100 Award für das beste Drehbuch) oder „Abdullah Ibrahim – Ein Kampf um die Liebe“ (Adolf-Grimme-Preis). Außerdem ist er Mitglied der Europäischen Filmakademie und kann auf zwei Dekaden Lehrerfahrung zurückblicken – zuletzt als Professor am California Institute of the Arts.

Weitere Infos: Details zum Master-Studiengang „Film“ erfahrt ihr hier.