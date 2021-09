Weathering with You | Behind-the-scenes

In nuce: Dieses Behind-the-Scenes-Video mit Art Director Hiroshi Takiguchi führt durch das Worldbuilding und Environment Design des Anime-Films „Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte“ (Regie: Makoto Shinkai).

Der Film Weathering with You erzählt von Oberschüler Hodaka Morishima, der von seinem Heimartort nach Tokio flüchtet, dort zuerst Arbeit als Redakteur für eine geheimnisvolle Okkult-Zeitschrift findet – und bald auf Hina Amano trifft. Ein Mädchen, welches in der Lage ist, das Wetter zu kontrollieren.

Weitere Infos: Behind-the-Scenes-Video und eine Besprechung zum Film findet hier gleich hier unten.

Weathering With You’s Worldbuilding with Hiroshi Takiguchi



Darum muss man Weathering With You gesehen haben