U-Render | Release

In nuce: U-Render in der Version 2021.9 findet seine Weg von der Veröffentlichung – auf eure Festplatten?

Was ist neu? Neu ist vor allem der Sheen-Effekt für Materialien. Aber was genau ist dieser Sheen-Effekt? Damit ist eine Funktion im U-Render gemeint, welche die Lichtverteilung von Materialien betrifft. Genauer: Sheen-Effekt simuliert den Lichteffekt, der dann entsteht, wenn Licht auf kleinste Fasern, Facetten oder Partikeln von Oberflächen trifft. Laut Entwickler lassen sich damit also solche Schattierungen realistisch darstellen, wie sie auf Oberflächen von Kleidungsstücken, menschlicher oder tierischer Haut, oder eben kuschligen Couchpolypen (siehe: Kissen) anzutreffen sind. Außerdem unterstützt Version 2021.9 des U-Renders Cinema 4D R25, und gestattet es euch auch, Texturen aus dem Asset-Browser zu verwenden – auffindbar in den Material- und Render-Einstellungen von U-Render.

Wo gibt es das? Entweder bei U-Render oder im Video hier unten. Wer sich erst in den Gestaltungsräume von U-Render einrichten muss, der wird mit dieser Tutorial-Reihe autodidaktisch bis proaktiv.

Sheen Material Effect – U-RENDER Quick tip