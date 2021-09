USD | Artikel

In nuce: In diesem ausführlichen Artikel setzt euch Chaos Group auseinander, warum die Verfügbarkeit von USD für V-Ray (für Maya und Houdini) einen Schritt in Richtung mehr Flexibilität für moderne VFX-Pipelines darstellt.

Schlaglicht auf den Artikel: In dem ausführlichen Artikel erklärt euch Chaos Group, wie Universal Scene Description funktioniert, wozu es nützlich ist, und wie es technisch in V-Ray 5 für Maya und Houdini integriert wurde. Zudem wagt Chaos Group die Aussicht auf die Möglichkeiten, die sich für VFX-Produktionen auftun – gestützt von einem USD-Workflow.

Video: Unten findet ihr darüber hinaus ein Video, welches euch zeigt, wie ihr mithilfe von USD Dateien zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herschiebt.

Verfügbarkeit: Den ganzen Artikel lest ihr bei Chaos Group.

V-Ray 5 for Maya, update 1 — USD workflow: moving data between Houdini and Maya