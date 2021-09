Hero10 Black | Hardware

In nuce: GoPro veröffentlicht seine Hero10 Black Kamera.

Was steckt drin? Ein neuer GP2-Prozessor für hohe Video-Bildraten und höhere Bildqualität. Und dank HyperSmooth 4.0-Videostabilisierung gelingen auch solchen Videografen unverwackelte Aufnahmen, denen eine ruhige Hand abgeht.

Was kann sie? Diese GoPro kann eine Fotoauflösung von 23 Megapixeln. Mit der Kamera filmt ihr außerdem Videos in 5,3K, das macht eine 91-prozentig höhere Auflösung als 4K – und mit 60 Bildern pro Sekunde. Aber die GoPro kann auch tiefer stapeln (fps) – und höher zugleich (Auflösung): 4K-Videos erzeugt sie mit 120 Bildern pro Sekunde und 2,7K-Videos nimmt sie mit 240 Bildern pro Sekunde auf. Das Ganze ist dann auch noch Cloud-fähig, denn die Zeit während des Aufladens nutzt das Gerät dafür, um Aufnahmen in die Cloud hochzuladen.

Die Preisfrage: Hero10 Black ist für 429,98 Euro inklusive GoPro Jahresabo oder für 529,99 Euro ohne Abo erhältlich. GoPro Bestands-Abonnenten bekommen die Hero10 Black übrigens zum reduzierten Preis von 429,98 Euro.

Weitere Infos: Alle Outdoor-Heros, streamenden Content-Creators und videografierenden Bewegtbild-Aficionados gucken sich das Gerät hier mal an – und die Cloud nicht vergessen.