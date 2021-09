John Carpenter’s The Thing | Verlosung

Am 23ten September veröffentlichen Universal Pictures einen cineastischer Leckerbissen für alle Heimkinoliebhaber: John Carpenter´s The Thing. Erstmals erhältlich als limitiertes 4K Ultra HD Steelbook und als reguläre 4K Ultra HD.

Also, entweder am 23ten September zum Unterhaltungselektronik-Fachhandel eures Vertrauens tingeln, oder ihr habt das Glück, und gewinnt eine von zwei 4K Ultra HD Standardversionen zu John Carpenter´s The Thing, die wir mit dieser Verlosung unters Film-verrückte Volk bringen.

Zum Film: Im Winter 1982 entdeckt ein zwölfköpfiges Wissenschaftlerteam in einer entlegenen Forschungsstation am Südpol einen Außerirdischen, der über 100.000 Jahre im Schnee begraben war. Als er aufgetaut ist, tritt der/das Alien in immer wieder neuer Gestalt auf, verbreitet Panik unter den Forschern und wird schließlich einer von ihnen.

Horrormeister John Carpenter („Halloween“, „Die Klapperschlange“) kombiniert Kurt Russels überragende darstellerische Leistung mit unglaublichen visuellen Effekten und steigert in seiner beklemmenden Version des Klassikers „Das Ding aus einer anderen Welt“ die Spannung unaufhaltsam.

