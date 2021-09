Motive 3.0 | Release

Von OptiTrack: Bewegungen tracken – bis in die Fingerspitzen!

In nuce: OptiTrack veröffentlicht Version 3.0 seines Tools Motive – mit dem sich Performance Capturing und Motion Tracking vereinfachen lässt.

Feature-Freuden: Ein neuer Solver für genaueres Performance-Capturing, das Erfassen von über 300 Rigid-Bodies gleichzeitig (mit aktiven oder passiven Markern) und Unterstützung für präzises Finger-Tracking.

Weitere Infos: Motive wurde mit dem Gedanken entwickelt, Usern das Tracking zu erleichtern – auch, und gerade dann, wenn die Tracking-Marker verdeckt sind. Von dieser Funktion ist auch Andreas Nick, Lead Animator beim Videospielentwickler Asobo Studios (A Plague Tale: Innocence, Microsoft Flight Simulator, A Plague Tale: Requiem), überzeugt. Er sagt: „Wir können komplexe Bewegungen trotz Abdeckungen gut erfassen, ohne, dass dabei Präzision verloren geht.“

Verfügbarkeit: Weitere technischen Details – und das Tool Motive – holt ihr euch bei OptiTrack ab. Abholen, und zwar informativ, tut euch auch nachstehendes Video. Let’s dance – and track it all! Auch hier und hier.

Motive 3.0 | What’s New