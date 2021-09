Facial Blendshapes | Workshop

In nuce: In diesem Gnomon-Workshop zeigt euch Derrick Sesson, Artist bei Digital Domain (Avengers: Infinity War, Black Panther, Beauty and the Beast), wie ihr Facial Blendshapes mit Maya und ZBrush modelliert.

Was bietet der Workshop? Über fünf Stunden Video-Training, die euch verständlich machen, wie das Facial Action Coding System (FACS) auf Gesichtsanimationen anzuwenden ist. Dabei separiert die FACS menschliche Mimik in unterschiedliche Teilbereiche, um diese einfacher als CGI zu erstellen. Im Workshop werden zuerst die Grundlagen zu FACS erklärt, danach wird euch auseinandergesetzt, wie ihr ein standardmäßig ZBrush nutzt, um Facial Blendshapes in Maya zu generieren. Im weiteren Verlauf des Workshops demonstriert euch Sesson, wie ihr den Kopf zwecks Deformation vorbereitet – und auch, wie ihr die unterschiedlichen Teilbereiche der Mimik mittels Deformer blockt.

Verfügbarkeit: Den Workshop “Introduction to create Facial Blendshapes in Maya – A Complete Guide to FACS Blendshapes using Maya & ZBrush mit Derrick Sesson” findet ihr beim Gnomon Workshop.

