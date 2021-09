Unreal Engine 4 | Tutorial

Oldie but Goldie: Das Team um The Kids With Sticks veröffentlichte im letzten Jahr ein Tutorial, in welchem der Frage nachgegangen wird, wie sich zerstörbare Objekte in Unreal Engine 4 und Blender kaputthau… ähm… erstellen lassen.

Weitere Infos: Und da die Menschheit leider – auch im Jahr 2021, und auch im Virtuellen – nicht an Zerstörungswut eingebüßt hat, verlinken wir euch hier das Tutorial von The Kids With Sticks. Zu zynisch? Na gut: Der Filmklassiker Zombieland formuliert es positiver: „You gotta enjoy the little things… even if it involves breaking a lot of little things.“

Creating a destructible object in Unreal Engine 4 & Blender